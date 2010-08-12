Янукович определил, кто будет представлять его интересы в судах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об обеспечении представительства в судах Украины интересов главы государства и созданных им вспомогательных органов и служб.

Текст документа размещен на официальном сайте Президента.

“Возложить на Администрацию Президента Украины представительство в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им для выполнения своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб”, - говорится в указе.

В свою очередь главе Администрации Президента поручено обеспечивать осуществление соответствующего представительства.