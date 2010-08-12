Янукович отправил Герман разбираться со смертями пятерых детей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обеспокоен трагическим случаем гибели детей в интернате в Нежине и поручил принять меры для выяснения ситуации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Президент обеспокоен ситуацией, сложившейся в интернате в Нежине, где умерло пятеро детей вследствие неизвестной инфекции. Глава государства поставил задачу немедленно выяснить ситуацию”, - сказала она.

Как также сообщила А.ГЕРМАН, по этому решению готовится соответствующее поручение Президента Украины к ряду государственных органов, в частности, к Генеральной прокуратуре и Министерству здравоохранения.

“Я выезжаю завтра в Нежин, где буду лично разбираться в произошедшей ситуации и информировать Президента”, - сообщила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате (Черниговская область), где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пятерых детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

Кроме того, на утро 12 августа в реанимации Нежинской городской больницы находятся 4 ребенка. По данным врачей, состояние больных - тяжелое.