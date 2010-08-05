На Волыни 7-8 августа состоится фестиваль «Бандерштат-2010».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие пройдет в четвертый раз.

Оно состоится в селе Рокини, в 12 км от Луцка на территории Музея истории сельского хозяйства.

Организаторами фестиваля неизменно выступают молодежная общественная организация «Национальный Альянс» и культурно-художественная агенция «Арт-Запад».

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, изюминкой нынешнего действа будут встречи с общественно-политическими деятелями, журналистами и другими известными людьми Украины, среди которых - журналист Вахтанг КИПИАНИ, народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ, лидер группы «Тартак» Сашко ПОЛОЖИНСКИЙ, заместитель председателя Всемирного конгресса украинцев Стефан РОМАНИВ и другие.

Вход на фестиваль будет бесплатным.

Во время фестиваля В.КИПИАНИ расскажет о становлении и развитии националистических организаций в Украине в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ в. и представит печатные издания того времени. А во время ночного киносеанса состоится демонстрация его фильма «Великие украинцы: Степан Бандера».

На литературной сцене феста выступят писатели и поэты из Львова, Луцка и Житомира.

Концертную программу представят такие музыкальные группы, как «Власне Кажучи» (Львов), «ЗЛАМ» и «Тень Солнца» (Киев), «Этно XL» и «Спалені Вітрила» (Ровно), «Серцевий Напад» (Луцк-Черновцы) «Мій батько п’є» (Ровно), «Широкий Лан» (Калуш), «Ролликс» (Херсон), «Эффата» (Червоноград) и другие, а специальным гостем «Бандерштата-2010» будет группа «Vinsent» (Беларусь).

Также на протяжении фестиваля на территории Музея будут действовать выставка УПА, ярмарка украинской этнической продукции и ремесел, будут делать патриотические татуировки и боди-арт.

Кроме того, пройдут показательные выступления и мастер-классы по боевому гопаку, соревнования по рукопашному бою, силовые игры, лазертаг, пейнтбол и полеты на дельтаплане. Ночью - повстанческий квест и ночной песенный костер.

На фестиваль приглашены и ветераны УПА, с которыми можно будет пообщаться.