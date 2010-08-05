Янукович требует взять под охрану все склады с боеприпасами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует взять под усиленную охрану склады с боеприпасами и другие опасные объекты на время пожароопасного периода.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Форосе на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент особо подчеркнул необходимость таких мер в Харьковской области, на территории Лозовой.

«Вместе с министром (обороны Украины) вы персонально отвечаете, потому что снаряды с фосфорными боеголовками во время этой жары имеют особенность загораться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к руководителю Харьковской области Михаилу ДОБКИНУ.

По словам Президента, на время жары нужно также запретить походы в леса. «Нам две-три недели, пока будет такая жара нужно выдержать эту ситуацию. Через две-три недели, как говорят синоптики, температура начнет падать», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ призвал руководителей украинских регионов вызвать из отпусков всех глав районных государственных администраций для контроля за ситуацией в пожароопасный период.