Эксперт: ПР «подтягивает» в свои ряды влиятельных кандидатов в мэры

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что в Одесской области происходит вертикальное укрепление партии власти, которая демонстрирует готовность к избирательному процессу на организационном и идеологическом уровнях.

Как сообщили УНИАН в АМС, так В.БАЛА прокомментировал информацию о вступлении в Партию регионов мэра Ильичевска.

В частности, по словам эксперта, это касается решения руководства области о введении русского языка региональным. По мнению В.БАЛЫ, главная ставка делается на выборы городских голов и поиск сильных мажоритарных кандидатов.

«Главная ставка делается на формирование эффективной команды победителей. Именно поэтому сегодня происходит усиление ПР наиболее влиятельными кандидатами в городские головы, а также согласовывается процесс выдвижения в мажоритарных округах. Судя по всему, задача стоит таким образом, чтобы не только взять большинство голосов для партийных списков, но и обеспечить подавляющее преимущество на мажоритарных округах», - отмечает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, для ПР в Одессе актуальной остается проблема урегулирования конфликта интересов при выдвижении кандидатов.

«Самым проблемным вопросом остается сглаживание конфликтов между группами влияния в процессе выдвижения. Ведь по ряду мажоритарных округов и на выборах городских голов ПР имеет сразу несколько полноценных претендентов. Эта проблема уже завтра может стать самой болезненной. И здесь свое слово должен сказать руководитель областной организации, губернатор области МАТВИЙЧУК», - считает директор АМС.