Янукович: стратегия развития Крыма - всеобъемлющий проект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Стратегия развития Крыма коснется всех сфер жизнедеятельности автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства сказал сегодня в интервью журналистам в Симферополе, говоря об итогах совещания по вопросам стратегического развития АРК.

«Этот проект всеобъемлющий. Он предусматривает расширение законодательных возможностей Крыма, создание мотиваций для привлечения в регион инвесторов», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что речь идет также о государственных целевых программах, которые будут создавать условия для активного развития АРК.

Глава государства заметил, что за годы независимости, особенно последние, в деле развития Крыма было потеряно много времени, поэтому сегодня нужно наверстывать упущенное. «На этом пути мы будем объединять и крымчан, и подтягивать сюда активных людей, которые могли бы эффективно работать, найти себя в этом процессе», – сказал Президент.

Отвечая на вопрос относительно крымских татар, глава государства подчеркнул, что решение их проблем является неотъемлемой составляющей работы власти в Крыму. «Этот вопрос был слишком запущен, особенно в последние пять лет. Много нерешенных вопросов породили нарушения законодательства. Сегодня нужно исправлять ошибки. Мы будем привлекать для этого представителей крымскотатарского народа, руководителей практически всех общественных организаций, и с их участием открывать самые разнообразные программы: гуманитарные, инвестиционные, в том числе – по строительству социального жилья», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также отметил, что в ближайшее время предметом обсуждения на общественных слушаниях крымскотатарского населения Крыма станет проект Закона «О возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку». Президент выразил убеждение, что этот законопроект будет принят Верховной Радой.