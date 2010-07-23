FEMEN идет на выборы

Женское движение FEMEN рассматривает возможность участия в местных выборах, которые пройдут 31 октября. Об этом в ходе интернет-конференции сообщила лидер движения Анна Гуцол.

"У нас есть все для участия в выборах: ум, креативность, длинные ноги. Но нету финансирования. Хотя нас это не остановит. Мы хотим понять, каких результатов можно добиться на выборах без денег, но с идеологией, самоотдачей и творческим подходом к предвыборной кампании. Мы верим в политику женской груди", - приводит слова Гуцол сайт Обозреватель.

По ее словам, к их организации проявили интерес ряд политических партий, но конкретных предложений пока не поступало.

FEMEN - всеукраинская общественная организация, известная своими эпатажными акциями и "голыми" протестами.