Симоненко: Украина теряет суверенитет

Повышение тарифов на газ для населения является признаком антигосударственной политики.

Такое мнение высказал председатель Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ.

«Лично я и мои товарищи по фракции и по партии категорически против такой политики», - сказал он.

По мнению П.СИМОНЕНКО, «никто не имеет права диктовать из-за рубежа те требования, которые сейчас воплощены в решении правительства, а именно - увеличение тарифов на газ для населения под диктовку МВФ».

При этом он добавил, что в Украине «должна быть национальная политика и политика соблюдения интересов нашего народа».

П.СИМОНЕНКО предлагает использовать украинский газ для обеспечения нужд населения, сжигать украинский уголь вместо дорогого импортного газа, перевести котельные коммунальных предприятий на твердое топливо.

Лидер КПУ также подчеркнул, что решение Кабинета министров о повышении коммунальных тарифов «принято под диктовку, и мы не имеем права позволять различным финансовым структурам диктовать условия из-за рубежа».

«Это свидетельствует о том, что Украина утрачивает политическую независимость, свой суверенитет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа возрастут на 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.