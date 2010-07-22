Медведько настойчиво просит Дония прийти в прокуратуру

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО настойчиво просит народного депутата Олеся ДОНИЯ явиться в прокуратуру г. Киева по вопросу, который связан с расследованием факта нанесения ему телесных повреждений в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком приглашении А.МЕДВЕДЬКО сообщил сегодня журналистам в Киеве.

По словам генпрокурора, он получил информацию от своего заместителя - прокурора г. Киева Юрия УДАРЦОВА о том, что факт избиения народного депутата О.ДОНИЯ проверяется, но «на неоднократные приглашения О.ДОНИЙ в органы прокуратуры не явился».

«Назначенная судебно-медицинская экспертиза не проведена», - сообщил также генпрокурор и добавил, что именно из-за этого органы прокуратуры лишены возможности эффективно проводить следствие по этому делу, в частности, и в вопросе признания О.ДОНИЯ потерпевшим.

«Потому мы приглашаем ДОНИЯ явиться в прокуратуру г. Киева», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами.

Депутату О.ДОНИЮ были нанесены телесные повреждения во время заседания. После чего он был госпитализирован в больницу «Феофания».

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).