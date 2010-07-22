Мороз говорит, что команда уже подложила Януковичу свинью

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ убежден, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не является инициатором отмены политической реформы.

Об этом А.МОРОЗ сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» (№123 (1171) от 22 июля).

«Думаю, Президент не является инициатором отмены политреформы. Инициатором выступает его окружение, которое хочет подсуетиться и показать главе государства свою заинтересованность в том, чтобы он был сильным и эффективным», - отметил А.МОРОЗ.

Вместе с тем он считает, что эта инициатива может сработать против В.ЯНУКОВИЧА.

По словам А.МОРОЗА, «тот бардак, который был при Президенте Викторе ЮЩЕНКО, как раз и был вызван его невосприятием новой редакции Конституции».

А.МОРОЗ также считает, что «команда уже подложила ему (В.ЯНУКОВИЧУ) одну свинью, добившись от Конституционного Суда решения по поводу формирования коалиции». «Они лишили ЯНУКОВИЧА конституционного права принимать решение о роспуске Рады при нарушении порядка формирования коалиции», - добавил он.

По словам лидера СПУ, во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ, тот сказал, что «будет защищать Конституцию и сверять свои поступки с Основным Законом».

«Я не думаю, что он кривил душой. В одной из бесед мы сошлись во мнении, что все критические замечания его предшественников по поводу невозможности организовать власть – это все ерунда», - добавил А.МОРОЗ.

По его словам, «не помешала же Конституция новому Президенту решить кадровые вопросы, наладить сотрудничество с правительством и парламентом, обеспечить управляемость страной».

Кроме того, по словам А.МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ на встрече с ним сказал, что «намерения кое-кого из элиты Партии регионов сконцентрировать власть в руках одной политической силы – это ошибка».

Также лидер СПУ отметил, что считает ошибкой попытки отменить политреформу.

А.МОРОЗ сообщил, что имел «краткий разговор с новым председателем Конституционного Суда Анатолием ГОЛОВИНЫМ». «Я довольно аргументированно объяснил ему, что политреформа – это не тема для Конституционного Суда – суд может рассматривать соответствие законов Конституции, но не может пересматривать ее содержание», - подчеркнул лидер СПУ.

Как сообщал УНИАН, в КС обратились 252 народных депутатов относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222–IV.

В декабре 2004 года Верховная Рада внесла изменения в Основной Закон и таким образом Украина стала парламентско-президентским государством. Полномочия Президента были несколько ограничены. В соответствии с изменениями, Кабинет министров Украины стал высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно Верховной Раде в пределах, предусмотренных этой Конституцией.