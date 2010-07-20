Томенко назвал 10 супер-прогульщиков в Верховной Раде

На протяжении шестой сессии Верховной Рады Украины 10 народных депутатов отсутствовали почти на всех пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, всего на протяжении шестой сессии состоялось 75 пленарных заседаний. При этом семь народных депутатов не присутствовали на 74-х заседаниях, а трое - на 73-х.

Больше всего пропускали заседание ВР депутаты от Партии регионов: Ринат АХМЕТОВ, Сергей КИЙ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Юрий ЧЕРТКОВ, Сергей МОМОТ и Владимир ЗУБИК и три депутата из фракции БЮТ: Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Константин ЖИВАГО и Гарегин АРУТЮНОВ.

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, лишь 20 народных депутатов пропустили только одно заседание парламента, в частности, из фракции Блока Литвина: Владимир ГЕРАСИМЧУК, Владимир ЛИТВИН и Игорь ШАРОВ; из фракции Партии регионов: Сергей ГЛАЗУНОВ, Юрий КАРАКАЙ, Василий КИСЕЛЁВ, Юрий КОЛОЦЕЙ, Эдуард ПАВЛЕНКО, Иван ПОПЕСКУ, Артем ПШОНКА; из фракции БЮТ: Евгений ЗИМИН, Николай КОВЗЕЛЬ, Сергей КУРПИЛЬ, Сергей МИЩЕНКО, Александр СКИБИНЕЦКИЙ, Н.ТОМЕНКО и Николай ТРАЙДУК; из фракции КПУ: Адам МАРТЫНЮК, В.МАТВЕЕВ и из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - Анатолий МАТВИЕНКО.

«Мы и в дальнейшем будем критиковать и морально влиять на прогульщиков. Они либо активнее будут ходить на заседания, либо откажутся от депутатского мандата», - сказал вице-спикер.