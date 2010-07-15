Литвин считает, что дотации на газ получат 80% населения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что повышение тарифов на газ и коммунальные услуги коснется лишь 20% населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, 80% людей «получат соответствующие дотации от государства».

В то же время он отметил, что решение по этим вопросам принадлежит к компетенции Кабинета министров Украины, а не Верховной Рады.

«Но я никоим образом не пытаюсь таким способом избежать ответственности», - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.