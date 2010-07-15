Литвин считает, что дотации на газ получат 80% населения
17:23, 15 июля 2010Политика
2827 0
Ответственности спикер не избегает
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что повышение тарифов на газ и коммунальные услуги коснется лишь 20% населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции.
По словам В.ЛИТВИНА, 80% людей «получат соответствующие дотации от государства».
В то же время он отметил, что решение по этим вопросам принадлежит к компетенции Кабинета министров Украины, а не Верховной Рады.
«Но я никоим образом не пытаюсь таким способом избежать ответственности», - добавил спикер.
Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter