Соболев знает, для каких людей лозунг Януковича «Украина для людей»

Представление коалиции в Конституционный Суд Украины относительно неконституционности изменений в Конституцию от 2004 года свидетельствует о стремлении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к абсолютной власти, говорится в заявлении главы оппозиционного правительства, народного депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА, текст которой передан агентству УНИАН.

“ЯНУКОВИЧ, и это сегодня всем очевидно, строит в Украине диктатуру, но не диктатуру закона, а диктатуру беззакония, диктатуру донецкого клана, диктатуру мафии. Им нужна абсолютная власть, чтобы сделать из Украины свою частную корпорацию, в которой они будут выдавливать из народа сверхдоходы и любоваться своими фотографиями в рейтинге мировых миллиардеров журнала «Форбс», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Глава оппозиционного правительства отметил, что за неполных полгода пребывания у власти команда главы государства “почти подарила 11 миллиардов кубометров государственного газа компании “РосУкрЭнерго”, вернула Черноморский шельф “Венко”, - сказал он.

При этом, по словам С.СОБОЛЕВА, и “Венко”, и РУЭ – это и есть нынешняя украинская власть. “Лично за ЯНУКОВИЧЕМ пожизненно закрепили Межигорье. “Украина для людей”, - и этих людей мы хорошо знаем”, - добавил он.

В то же время, отметил С.СОБОЛЕВ, и о простых людях В.ЯНУКОВИЧ “позаботился”. “Увеличил на 50% тарифы на газ, повысил пенсионный возраст, простил избирателям все, что обещал сделать для них в законе о соцстандартах”, - добавил он.

По словам С.СОБОЛЕВА, лицемерие власти заключается еще и в том, что отменить политреформу 2004 году требуют те же люди, которые всеми правдами и неправдами ее пропихивали. “ЯНУКОВИЧ понимает, что очень скоро даже те миллионы людей, которые за него проголосовали, осознают свою ошибку, и встанет вопрос об ответственности этой власти”, - добавил он.

С.СОБОЛЕВ от имени БЮТ призвал граждан Украины дать “первое бой криминальной диктатуре ЯНУКОВИЧА, и на местных выборах 31 октября не голосовать за списки и за кандидатов от Партии регионов, Блока Литвина, КПУ и партии ТИГИПКО”, поскольку именно эти политические силы несут ответственность за невыполнение социальных обещаний, повышение тарифов на газ, тепло и воду, увеличение пенсионного возраста, подавление прав и свобод граждан.

Как сообщал УНИАН, в КС обратились 252 народных депутатов относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222–IV.

В декабре 2004 года ВР внесла изменения в Основной Закон, превратив Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия главы государства были несколько ограничены. В соответствии с изменениями, Кабинет министров Украины стал высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно Верховной Раде в пределах, предусмотренных этой Конституцией.