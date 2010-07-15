Янукович снова наступил на те же грабли (фото)

Очередной ляп Виктора Януковича произошел во время неформального саммита президентов стран СНГ в Крыму, который состоялся на следующий день после бурного празднования юбилея президента в "Залесье".

О конфузе пишет "Украинская правда". Всех своих гостей Янукович встречал на крыльце Ливадийского дворца (на саммит приехали президент России Дмитрий Медведев, Беларуси - Александр Лукашенко, Азербайджана - Ильхам Алиев, Армении - Серж Саргсян, Казахстану - Нурсултан Назарбаев).

По протоколу, Янукович пожал руку каждому президенту и сфотографировался с ним на фоне национальных флагов стран-участниц СНГ.

Именно с последним пунктом и возникла проблема. Как оказалось, флаг Украины был вывешен неправильно - вверх желтой, а не синей полосой. Поэтому, Янукович фотографировался на фоне перевёрнутого государственного символа.

Следует отметить, что Янукович снова стал на те же грабли.

Аналогичный ляп произошел ровно 3 года тому назад, когда на обложке презентованной книги авторства Януковича "...і рік при владі. Віктор Янукович: від кризи - до економічного зростання" был изображен перевёрнутый украинский флаг.

Фото с саммита - УНИАН