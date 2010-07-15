У Азарова облизываются на 10 миллиардов от МВФ в этом году

В текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

Собеседник агентства отметил, что такой вариант предусмотрен в согласованном на сегодняшний день Меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ.

«В этом году планируется получить один транш и его размер приблизительно эквивалентен 10 млрд. грн.», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, в правительстве надеются, что Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля. Об этом 14 июля журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля.

«Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что 14 июля на заседании Кабинет министров одобрил Меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ, и выразил надежду, что вскоре документ будет подписан Президентом и главой Национального банка.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.

Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.