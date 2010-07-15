Бродский утверждает, что Денис Басс уже в бегах

Начальник управления Киеврады по вопросам землепользования и градостроительства Светлана Макеева сейчас находится за границей и объявлена в розыск. Об этом газете "Сегодня" рассказал глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский. По его же информации, Денис Басс - в бегах.

В Киевраде изданию сказали, что Светлана Макеева на самом деле в официальном отпуске. Хотя источники в Киевземе связывают ее отсутствие с уголовным делом. «Когда в мэрии появились новые люди (замы мэра от Партии Регионов. — Авт.) Светлана Николаевна сильно изменилась. Она нервничала, будто чего-то боялась. Она имела доступ к кадастру, и ее исчезновение может быть неспроста», — сказал источник в Киевземе.

Бывшего зама Дениса Басса давно не видели в мэрии. Однако пресс-секретарь Басса Александра Жураховская уверяет, что экс-заммэра в Киеве: «Я знаю точно, что он в столице и работает».