Наша Украина: с «Украиной для людей» у Януковича большие проблемы

В партии «Наша Украина» убеждены, что команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА идет дорогой лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО времен ее премьерства.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенной на ее официальном сайте.

«Команда Виктора ЯНУКОВИЧА идет дорогой Юлии ТИМОШЕНКО - в канун выборов берет кредит МВФ, чтобы этими деньгами прикрыть результаты собственной непрофессиональной деятельности. Вопрос в том, долго ли украинские граждане собираются терпеть таких «профессионалов» во власти – ведь долги накапливаются. Предварительный ответ дадут местные выборы в октябре», - отмечается в заявлении.

По мнению «Нашей Украины», неготовность Партии регионов и ее сателлитов работать на благо Украины становится все более очевидной. «Практика подтвердила: у нынешнего режима нет профессиональных кадров, способных обеспечить, по крайней мере, выполнение предвыборных обещаний собственного лидера, не говоря уже о каких-то стратегических проектах», - отмечается в заявлении.

«А «тушки» и перебежчики, на которых пытается опереться режим Виктора ЯНУКОВИЧА, особенно в регионах, - это беспринципная братия, которая по определению не способна неустанно работать на общенациональные интересы. Она знает только интересы собственные», - добавляют в партии.

Однако, считают в «Нашей Украине», и среди «верных последователей ЯНУКОВИЧА развернулась незаурядная грызня за хлебные места». В партии отмечают, что ее жертвами уже пали министр охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«В то же время, сражение за взлелеянные «кормления» продолжается: Н.ШУФРИЧ назвал главу Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА придорожной пылью, недоразумением в Партии регионов, а Михаил БРОДСКИЙ обозвал «Сильную Украину» Сергея ТИГИПКО лгунами, не имеющими никакого отношения к «популярному» законопроекту о сокращении видов деятельности, подлежащих лицензированию», - говорится в заявлении.

«В то же время нынешняя «команда» не забывает о себе, любимых», - замечают в «Нашей Украине». Так, в государственном бюджете на 2010 год общая сумма, выделенная на содержание Президента, парламента и правительства выросла против прошлогодней из 1,8 млрд. грн. до 2,2 млрд. грн.

“Нашу Украину” удивляет, что на фоне задекларированного освобождения пятой части сотрудников Администрации Президента, а также сокращения зарплаты самого Президента общие расходы госбюджета на содержание президентской вертикали В.ЯНУКОВИЧА выросли до 1,05 млрд. грн. против 817 млн. грн. в прошлом году.

«Так что «Украину для себя» команда В.ЯНУКОВИЧА строит успешно, и этому вряд ли помешают внутренние склоки. А вот с «Украиной для людей» большие проблемы: людям с 1 августа – газ на 50% дороже, а с 8 июля – уменьшения расходов государственного бюджета на 18,4 млрд. грн. Это значит, что нарисованный АЗАРОВЫМ и принятый без обсуждения бюджет на 2010 год лопнул, как мыльный пузырь, разбившись о действительность», - говорится в заявлении «Нашей Украины».