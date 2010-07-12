Шустер остается на "Украине" до декабря

Шустер Live будет выходить на телеканале "Украина" до 24 декабря 2010 года.

Соответствующий контракт подписал ведущий телепрограммы Савик Шустер в эфире программы "Чорное и белое" на телеканале ТВі.

Он уточнил, что контракт подписан не на весь следующий телесезон, так как гендиректор телеканала Вольдемар Дзики сообщил, что "его личный контракт истекает, и он не имеет права или возможности подписать контракт на дольше".

Шустер также отметил, что "есть тревога, что его (контракт на выход телепрограммы) могут не продлить".

"Думаю, что у нас есть время на то чтобы, в конце концов, если он не будет продлен перепрофилироваться как-то и найти другие способы работы", - заявил он.

Украинская правда