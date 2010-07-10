Литвин закрыл шестую сессию ВР
21:19, 10 июля 2010Политика
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Следующая начнется 7 сентября
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады шестого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН напомнил, что, согласно с календарным планом, с 12 по 16 июля депутаты должны работать в округах и комитетах, а 16 июля в 10 часов состоится торжественное заседание парламента по случаю 20 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
В.ЛИТВИН сообщил, что очередная, 7-я сессии шестого созыва начнет свою работу 7 сентября 2010 года.
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