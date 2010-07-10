Новый глава МВД будет «стопроцентной кандидатурой Партии регионов»?

Новый министр по вопросам чрезвычайных ситуаций будет назначен по квоте фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

Он заметил, что процесс ротации состава Кабинета Министров является нормальной практикой, поскольку таким образом растет профессиональность правительства. В то же время он сказал, что такое изменение членов Кабмина не означает «распада коалиции».

По словам Е.ЦАРЬКОВА, конкретная кандидатура на должность министра не определена, но это будет «стопроцентная кандидатура и квота Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Верховная Рада освободила Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.