Азаров не хочет махать шашкой

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» премьер-министр Николай Азаров ответил, в частности, на вопрос, от каких слабых кадровых звеньев намерены избавляться в правительственной команде.

«Президент прав: хотя на сегодня вакансии отраслевой и территориальной системы управления заполнены на 99%, система пока не отлажена, - сказал он. - Но вы же знаете классическую формулу: только практика – критерий истины. Нужно дать людям поработать, проявить себя и оценивать по результатам. Недавние изменения в составе правительства говорят о том, что мы не боимся делать принципиальные выводы. Не шашкой махать, а объективно оценивать работу».

Азаров напомнил, как после прихода к власти в 2005-м команды Виктора Ющенко из управленческой обоймы были выброшены десятки тысяч опытных менеджеров и подчеркнул, что «Пришедшие им на смену «унікальні хлопці та дівчата» доработались до того, что 90% правительственных постановлений не выполнялось! Безответственность, управленческое бессилие и вседозволенность стали тотальными».

Сейчас правительство готово поддержать инициативу руководителей местных администраций о введении дифференцированной заработной платы для сотрудников ОГА – в пределах фонда оплаты труда, за счет оптимизации кадрового состава: "Сегодня мы должны не разбрасываться людьми, а взращивать современный управленческий корпус: пропустить всех через систему повышения квалификации, переподготовки. Учить в Академии госуправления при Президенте (хотя она сама после предыдущих лет «экспериментов» нуждается в серьезном реформировании), использовать путь материального стимулирования».