Литвин намекнул: референдум об отмене политреформы нардепам еще аукнется

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает вполне вероятным проведение парламентских выборов весной 2011 года в случае отмены политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Если гипотетически прогнозировать, что на всеукраинский референдум будет вынесен вопрос об отмене закона №2222, то есть отмене изменений в Конституцию, о чем говорят не только политики, но и официальные лица, то я сразу должен подчеркнуть, что выборы в Верховную Раду Украины будут в марте 2011 года», - добавил он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что редакцией Конституции от 1996 года предусмотрено, что выборы в Верховную Раду Украины проходят в марте четвертого года полномочий ВР.