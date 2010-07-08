Литвин приготовил для Януковича «духовный подарок»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН утверждает, что уже приготовил подарок на юбилей Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но расскажет о нем только после дня рождения.

Об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня в интервью журналистам.

Председатель ВР заметил, что он обязательно поздравит Президента Украины и приготовил уже подарок. «Но давайте договоримся, что я вам скажу уже после дня рождения о нем», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что подарок «для него дорогой» в плане того, что это связано с духовностью.