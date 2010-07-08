СБУ не называет статуса Довгого в рамках уголовного дела

Служба безопасности Украины не называет статуса секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО в рамках уголовного дела по земельным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Виктор КОЗЛОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Речь не идет конкретно об Олесе ДОВГОМ. Речь идет о том, что возбуждено уголовное дело по факту, и в процессе его расследования было необходимо изъять некоторые документы», - сказал В.КОЗЛОВ.

На уточняющий вопрос, в каком статусе фигурирует имя секретаря Киевсовета – подозреваемый, обвиняемый или свидетель, представитель СБУ отметил: «Я повторяю, дело возбуждено пока по факту. Далее пока ничего сказать не могу, как будет развиваться расследование».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра СБУ, следователи СБУ 7 июля осуществляли предусмотренные законом следственные действия – изъятие необходимых следователям документов в служебных кабинетах чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, хранящейся в электронном виде.

Дело возбуждено в соответствии с ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Также в СБУ опровергли информацию о том, что указанные действия якобы касаются О.ДОВГОГО.