Довгий подрался с сотрудниками СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины вчера провели выемку документов в кабинете секретаря Киевсовета Олеся Довгого, предположительно, в связи с выявленными нарушениями в земельной сфере, пишет "Коммерсантъ-Украина". В Киевсовете полагают, что в столице началось наведение порядка силовыми методами, и не исключают, что на команду мэра Леонида Черновецкого оказывается давление с целью сменить руководство Киевсовета.

Вчера около двух часов дня 15 сотрудников спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) "Альфа" вошли в здание Киевской городской госадминистрации (КГГА) и направились в крыло, где находится кабинет секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Как сообщил источник в КГГА, в тот момент господин Довгий находился на заседании фракции блока Леонида Черновецкого, проходившем не в здании мэрии. Секретарю Киевсовета позвонили и сообщили, что в его кабинете проводится обыск и сотрудники СБУ требуют выдать документы на выделение земельных участков.

Как рассказала пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, в помещениях Киевсовета, в том числе в кабинете Олеся Довгого, проводилась выемка документов в рамках фактового уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса ("несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах управления, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней"). По ее словам, предполагаемые нарушения касаются земельной сферы.

Источник в КГГА вчера подтвердил эту информацию, сообщив также, что несколькими днями ранее сотрудники СБУ уже изъяли некоторые документы из помещений управления Киевсовета по вопросам землеуправления и градостроительства. По словам собеседника Ъ, помимо кабинета господина Довгого, сотрудники подразделения "Альфа" были замечены на седьмом этаже здания мэрии, в крыле, где находится серверная комната КГГА.

Около 16.30 Олесь Довгий прибыл в свой кабинет, где увидел, что его помощники отдают проводящим выемку какие-то документы. Господин Довгий начал выхватывать бумаги из рук сотрудников СБУ, в результате чего между ними завязалась потасовка.

На 17.00 было назначено заседание президиума Киевсовета, на котором должен был рассматриваться вопрос проведения сессии 15 июля. Представители депутатских фракций ожидали Олеся Довгого около полутора часов. Дважды членам президиума удалось связаться с ним по мобильному телефону. На вопрос, долго ли его ждать, господин Довгий после короткого обмена репликами с сотрудниками СБУ ответил, что это никому не известно. В итоге заседание перенесли на сегодняшний день. По данным издания, вчера в 19.00 Олесь Довгий еще не покидал своего кабинета. Примечательно, что начальник управления Киевсовета по вопросам землеуправления и градостроительства Светлана Макеева, обычно присутствующая на заседаниях президиума, на вчерашнюю встречу также не явилась.

Председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна Мелихова объяснила Ъ, что у правоохранительных органов за последние годы накопилось достаточно вопросов к руководству Киева. "Вчерашние события в мэрии – попытка наведения порядка в столице силовым путем",– полагает госпожа Мелихова. Она не исключила, что вчерашняя акция могла быть спланирована с целью давления на команду председателя КГГА Леонида Черновецкого, направленного на смену руководства Киевсовета.