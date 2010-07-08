Томенко: оппозиция разделена на реальную и эдакую хитрую

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что голосование депутатов за включение в повестку дня вопроса об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о внесении им представления об увольнении Валерия ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя СБУ показало, какие депутаты являются настоящими оппозиционерами.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

«Что бы кто ни говорил, а практическая парламентская деятельность является реальной оценкой того, какие политические силы не только заявляют, но и действуют как оппозиция. Потому что можно на ток-шоу, в частности, или в прессе в целом декларировать свою непримиримую борьбу с властью, однако принципиальная последовательная позиция и реальная оппозиционность определяется действиями, а не декларациями», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Таким действием, по мнению Н.ТОМЕНКО, было сегодняшнее голосование по поводу внесения в повестку дня вопроса об обращении Верховной Рады к Президенту относительно внесения им представления об увольнении В.ХОРОШКОВСКОГО.

По словам Н.ТОМЕНКО, не одну неделю продолжались разговоры о влиянии председателя Службы безопасности на перераспределение телевизионного рынка в интересах группы каналов «Интер» и тому подобное.

«Однако голосование засвидетельствовало, что среди 153 народных депутатов, которые поддержали идею увольнения председателя СБУ за выше отмеченные незаконные действия, не оказалось большинства депутатов партии Виктора ЮЩЕНКО «Наша Украина», представителей «Единого Центра», сторонников Арсения ЯЦЕНЮКА во фракции (правда, сам А.ЯЦЕНЮК голосовал «за»). Собственно, и сам председатель фракции Николай МАРТЫНЕНКО, который «дерется» за статус лидера оппозиционной фракции, решил поддержать Валерия ХОРОШКОВСКОГО», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, считает он, парламентская оппозиция сегодня «разделена на реальную оппозицию и этакую хитрую «телевизионную» оппозицию».

«Поэтому, если вы хотите проверить не задекларированную, а реальную оппозиционность тех или иных политических сил, следите за голосованиями в Верховной Раде Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Верховная Рада Украины отказалась вносить в повестку дня вопрос об обращении к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ относительно внесения им представления об увольнении В.ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщил инициатор рассмотрения данного вопроса, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, оппозиция считает, что Президент должен внести представление об увольнении В.ХОРОШКОВСКОГО из-за его вмешательства в деятельность средств массовой информации и влияния на суд при рассмотрении дела в отношении экс-председателя таможни Анатолия МАКАРЕНКО.