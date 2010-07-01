На Банковой говорят, что сами колоться не собираются

Экс-генеральный прокурор, заместитель главы Администрации Президента Украины Геннадий ВАСИЛЬЕВ заявляет, что сотрудники АП, которые по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА осуществили контрольную закупку наркотических средств через интернет, действовали в соответствии с законодательством, что не влечет никакой уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ВАСИЛЬЕВ сказал в интервью журналистам, комментируя заявления некоторых политиков о том, что приобретение сотрудниками АП наркотических средств, продемонстрированных сегодня главой государства на совещании, является противозаконным действием.

«Диспозиция статьи (Уголовного кодекса – УНИАН) имеет некоторые положения: скупка с целью сбыта или потребления», - отметил заместитель главы АП и уточнил, что только за такие действия наступает уголовная ответственность.

По словам Г.ВАСИЛЬЕВА, сотрудники Администрации Президента осуществили такую контрольную закупку наркотиков для того, чтобы «показать проблему».

«Мы же не собираемся колоться, мы не собираемся потреблять или продавать… Мы говорим: вот, есть проблема, обратите внимание на это», - объяснил Г.ВАСИЛЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходит в Киеве под председательством Президента В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по его поручению представители АП провели контрольную закупку наркотиков через интернет.

В связи с чем глава государства критически высказался о деятельности правоохранителей в вопросе урегулирования оборота наркотических средств в государстве. По словам В.ЯНУКОВИЧА, борьба с незаконным обращением наркотиков является недостаточной и неэффективной.