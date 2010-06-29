В БЮТ уже «записали» Колесникова с Ахметовым в очередь к Хорошковскому
В НУ-НС рассказали про плевок в лицо
|Олег Ляшко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО.
По его словам, трое из четырех членов Нацсовета, которые были назначены сегодня, являются представителями В.ХОРОШКОВСКОГО, а до этого он контролировал еще двух членов Нацсовета.
«Таким образом, 5 из 8 членов Нацсовета являются агентами председателя СБУ», - заявил О.ЛЯШКО.
Он отметил, что теперь именно эти члены Нацсовета будут выдавать телеканалам, лояльным к оппозиции, лицензии на частоты вещания.
При этом О.ЛЯШКО обратил внимание, что в состав Нацсовета не была назначена ни одна кандидатура, предложенная оппозицией.
В свою очередь, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что сегодняшнее назначение членов Нацсовета является «плевком в лицо телевизионщикам и работникам радио».
«Теперь господину АХМЕТОВУ и господину КОЛЕСНИКОВУ (имеют отношение к телеканалу «Украина» - УНИАН) придется стоять в очереди к ХОРОШКОВСКОМУ и просить нарезать им частоты», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины избрала четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - Николая ФАРТУШНОГО, Ирину ОПИЛАТ, Оксану ЕЛМАНОВУ и Евгения БАРАНОВА.
На голосование в сессионный зал ВР были внесены 23 кандидатуры.