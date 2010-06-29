В БЮТ уже «записали» Колесникова с Ахметовым в очередь к Хорошковскому

Во фракции БЮТ заявляют, что в настоящее время 5 из 8 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания являются «людьми председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО.

По его словам, трое из четырех членов Нацсовета, которые были назначены сегодня, являются представителями В.ХОРОШКОВСКОГО, а до этого он контролировал еще двух членов Нацсовета.

«Таким образом, 5 из 8 членов Нацсовета являются агентами председателя СБУ», - заявил О.ЛЯШКО.

Он отметил, что теперь именно эти члены Нацсовета будут выдавать телеканалам, лояльным к оппозиции, лицензии на частоты вещания.

При этом О.ЛЯШКО обратил внимание, что в состав Нацсовета не была назначена ни одна кандидатура, предложенная оппозицией.

В свою очередь, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что сегодняшнее назначение членов Нацсовета является «плевком в лицо телевизионщикам и работникам радио».

«Теперь господину АХМЕТОВУ и господину КОЛЕСНИКОВУ (имеют отношение к телеканалу «Украина» - УНИАН) придется стоять в очереди к ХОРОШКОВСКОМУ и просить нарезать им частоты», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины избрала четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - Николая ФАРТУШНОГО, Ирину ОПИЛАТ, Оксану ЕЛМАНОВУ и Евгения БАРАНОВА.

На голосование в сессионный зал ВР были внесены 23 кандидатуры.