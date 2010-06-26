Депутаты от БЮТ отстаивают местные выборы по открытым спискам

Народные депутаты от БЮТ Сергей ПОДГОРНЫЙ и Александр ФОМИН зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины о выборах депутатов местных советов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, законопроектом предлагается внесение изменений в механизм формирования местных советов всех уровней, а именно - формирование и введение открытых списков кандидатов в депутаты на выборах в местные советы.

Законопроект «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» (относительно введения открытых списков кандидатов в депутаты от местных организаций партий (блоков)» ставит целью обеспечение прозрачности и открытости списков кандидатов в депутаты, подчеркнули в БЮТ. В частности, предложенные изменения к закону дают возможность избирателям голосовать не только за политическую партию или блок, но и непосредственно за кандидата, которому они лично доверяют.