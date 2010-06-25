Глава Киевского облсовета придумал, как выдавить заводы из столицы

В Киевской области в течение месяца заработает «единое окно» для предпринимателей. Об этом в интервью газете «Комментарии» сообщил председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ.

По его словам, это позволит привлечь инвесторов в регион. Он отметил, что «единое окно» для предпринимателей избавит инвесторов от необходимости общаться с целым рядом чиновников.

«Мы разрабатываем для них (инвесторов – УНИАН) прозрачную схему. Сначала подготавливается материал по проекту, он выносится на инвестиционный совет, в составе которого - чиновники облгосадминистрации и руководители управлений разрешительной системы. Исходя из реальной оценки земли, просчитывается та социально-экономическая нагрузка, которая ложится на инвестора», - рассказал А.КАЧНЫЙ. Он пояснил, таким образом, если в аренду передается земля по льготной цене, определяется, что инвестор должен в данном селе построить или детский садик, или очистные сооружения, или дорогу. И инвестор, не имея больше никаких взаимоотношений с чиновниками, перечисляет в конкретный местный бюджет конкретную сумму под конкретный социальный проект. «После этого материалы передаются в коммунальную инвесткомпанию, она разрабатывает техническую документацию, проводит все согласования, и инвестор начинает реализовывать свой проект», - добавил А.КАЧНЫЙ.

Также он позитивно оценил намерения киевской власти перенести столичные промзоны в область. По его словам, в столице достаточно много предприятий с опасным производством, при этом большая часть их территорий сдается в аренду, а по профилю работают 10–20%. «И перенос таких производств необходимо стимулировать. Например, подняв стоимость земли под такими предприятиями настолько, чтобы владельцу было выгоднее перебраться за пределы столицы», - отметил А.КАЧНЫЙ. Он считает, что, кроме того, нужны льготные кредиты для модернизации производств уже на новой территории. «И Киев избавился бы от ненужных заводов, и область получила бы новые рабочие места», - подчеркнул глава облсовета.

А.КАЧНЫЙ рассказал, что власть области не отказалась от идеи административного центра Киевской области из Киева. При этом он отметил, что речь идет не о переносе, а о создании административного центра области. «В Киеве его просто нет. Есть председатель облсовета и губернатор в здании Центризбиркома. Другие органы облсовета и облгосадминистрации разбросаны по всему городу. И мы хотим собрать все службы в одном месте. Причем денег на это ни у кого не просим. В Киеве у нас есть 15 тыс. м кв. недвижимости. Необходимо определить ее стоимость, превратить в товар в виде ценных бумаг или залога или просто выставить на аукцион и получить либо средства, либо кредит», - сказал он.