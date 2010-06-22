Требования общественной организации крымских татар «Авдет» будут внимательно рассмотрены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает постоянный диалог с крымскими татарами, в том числе на земельную тему. Президент заинтересован в торжестве справедливости в отношении каждого гражданина Украины, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

Сегодня уполномоченные лица выслушали требования пикетчиков – представителей организации «Авдет», и эти требования будут внимательно рассмотрены.

Как сообщал УНИАН, 21 июня охрана Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА разогнала мирную акцию крымских татар, которая проходила перед зданием Администрации главы государства в Киеве. Как сообщили в общественной организации «Авдет», мирная акция протеста была организована крымчанами в связи с отсутствием у них возможности в течение нескольких лет законным путем получить землю для строительства жилья.

21 июня около 100 крымчан организовали возле здания Администрации Президента пикет с целью привлечь внимание В.ЯНУКОВИЧА к земельному вопросу в Крыму. Были выставлены лозунги: «Чиновников – саботажников инициатив Президента – к ответу», «Землю - народу», «Земельный вопрос в Крыму – под контроль Президента». Участники акции – пожилые люди, лишенные земли во время депортации, и молодежь, которая не имеет земли, отмечается в сообщении.

Сегодня, 22 июня, охрана Президента зачитала пикетчикам решения Окружного административного суда Киева. Решение предусматривает «установить ограничение на реализацию прав на мирные собрания путем запрещения гражданам Украины в лице МАМБЕТОВА А.А. проведения с 22.06.2010 бессрочной акции возле Администрации Президента Украины. Постановление суда подлежит немедленному выполнению».

Участники акции считают, что ограничение права жителей Крыма на мирные собрания является дискриминацией и нарушением Конституции Украины.

При этом в постановлении отмечается, что ни истец, ни ответчик на суд не явились. Участники акции утверждают, что ничего не знали об этом судебном заседании.