Бродскому объясняют: с таким Трудовым кодексом рабов меньше не станет

Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины рассчитывает, что Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства поможет независимым профсоюзам добиться исключения из проекта Трудового кодекса норм, которые, в случае их принятия, приведут к ухудшению уровня социальной защиты наемных работников.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя УНИАН законодательную инициативу Госкомпредпринимательства лишать работодателя лицензии на определенный вид предпринимательской деятельности, если у него обнаружат хотя бы одного работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

«Мы, безусловно, приветствуем, такое предложение Михаила БРОДСКОГО (председателя Госкомпредпринимательства – УНИАН), - сказал В.РОЙ. – Проблему «теневых» зарплат и связанную с этим социальную незащищенность наемных работников в малом и среднем бизнесе государству нужно, наконец, начать решать. Но в этой связи обращаем внимание Госкомпредпринимательства на то, что в проекте нового Трудового кодекса, который может быть принят Верховной Радой уже до конца нынешней сессии, или, по крайней мере, до конца года, содержится норма, которая серьезно осложнит возможность наказать работодателя за такую провинность: в статье 41 проекта записано: «Трудовой договор в письменной форме может быть подписан в любое время после возникновения трудовых отношений».

По убеждению В.РОЯ, такая норма может стать для работодателя удобным поводом избежать ответственности за нарушение трудового законодательства.

«Конечно, трудовые отношения фиксируются не только трудовым договором в письменной форме, - заметил В.РОЙ, - однако указанная норма проекта Трудового кодекса обязательно будет использована работодателем в качестве защиты в суде, когда у него попробуют забрать лицензию. Нужно лишить работодателя такой «лазейки» и либо изъять эту норму, либо сделать подписание трудового соглашения обязательным с первого дня работы работника».

«Мы также призываем Госкомпредпринимательства выразить свое отношение к тем предложенным в проекте Трудового кодекса нормам, которые существенно уменьшают, по сравнению с действующим Кодексом законов о труде, права профессиональных союзов», - сказал председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины.

Ранее председатель Госкомпредпринимательства М.БРОДСКИЙ в эфире Шустер Live и в интервью изданию «Контракты» заявлял, что «мы записываем в лицензионные условия обязательную норму: если на фирме выявят работника без надлежащего оформления трудовых отношений, фирма будет лишена лицензии. Ведь этот работник не платит налоги, при этом он не защищен законом. Если с ним что-то случится, ему не оформят инвалидность, не оплатят больничный. А затем он не будет получать нормальную пенсию. Это все – бесправные люди. Они, как рабы».

М.БРОДСКИЙ также призвал граждан объединяться в профсоюзы и требовать от работодателей официального трудоустройства, чтобы обеспечить себе пенсию и социальную защиту.