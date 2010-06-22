Азаров переживает, заметили ли украинцы его 100 дней

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что результаты 100 дней работы правительства дают основание украинцам поверить в то, что Кабинет министров «находится на правильном пути».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

«Эти 100 дней пролетели, как одна минута, мы их не заметили, по сути дела. Вопрос: заметила ли страна наши 100 дней. Надеюсь, что заметила. Надеюсь, что те изменения, которые за эти 100 дней произошли, они вселяют в людей уверенность, что мы находимся на правильном пути», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что впереди у правительства и украинского народа серьезная дорога реформ. «Надо это понимать и не питать ни себя, ни людей иллюзиями. Время популизма, популистских обещаний, которые обескровили нашу экономику и нашу страну, прошло», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что новая власть будет обещать лишь то, что в состоянии будет выполнить.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что в процессе реализации в Украине предложенной властью программы реформ, жизнь будет улучшаться постепенно. «Мы шаг за шагом будем реализовывать эту программу. Шаг за шагом мы будем чувствовать все вместе, что жизнь будет улучшаться», - сказал Н.АЗАРОВ.