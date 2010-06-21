Под чьим флагом пойдет на выборы оппозиция, если запретят блоки

Эксперты не исключают, что если запретят блоки, то оппозиция на местные выборы может пойти под флагом партии «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют данные экспертного опроса Института Горшенина, переданного сегодня УНИАН.

Институт отмечает, что, как только была названа дата местных выборов в Украине (31 октября 2010 года), сразу же зазвучали призывы оппозиционных политиков (в частности, Юлии ТИМОШЕНКО) к единению оппозиционных сил для участия в выборах. Исходя из этого, в Институте Горшенина попросили экспертов спрогнозировать возможные сценарии объединения оппозиционных сил в том случае, если политические блоки по закону не смогут принимать участия в местных выборах.

Так, директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что исключение нормы из избирательного закона, разрешающей участие на местных выборах политических блоков, будет очень серьезным ударом по оппозиции и станет еще одним фактором раскола и конкуренции оппозиционных сил. По его словам, особенно болезненной проблемой это будет для союзников Ю.ТИМОШЕНКО - ПРП, НРУ Бориса ТАРАСЮКА, “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО, Европейской партии Украины Николая КАТЕРИНЧУКА и других. «Им придется или проситься в список «Батькивщины», или конкурировать друг с другом и партией Юлии ТИМОШЕНКО. На местах руководители областных, городских и районных организаций «Батькивщины» будут не в восторге от перспективы взять в свои списки союзников из других партий. Поэтому процедуру объединения под флагом «Батькивщины» и согласования интересов по составу списков и выдвижения кандидатов в мажоритарных округах можно будет осуществить только под давлением и контролем самой Ю.ТИМОШЕНКО», - считает В.ФЕСЕНКО.

При этом он отметил, что одно дело согласовать списки в несколько сот кандидатов в депутаты и совсем другое дело - списки в десятки тысяч кандидатов. «То есть, даже технически это будет весьма сложная проблема, и, скорее всего, в значительных объемах ее делегируют на местный уровень», - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время политолог отметил, что если и сама Ю.ТИМОШЕНКО, и ее союзники решатся на объединительную модель участия в выборах, то им придется делать ставку на партийный список «Батькивщины» по пропорциональной части выборов - в который будут брать отдельных представителей из партий-союзников - и на выдвижение единых кандидатов по мажоритарным округам. В ряде случаев это могут быть представители «Батькивщины», в других – НРУ, в-третьих – Европейской партии. «Но реализовать эту модель на практике будет очень сложно, а иногда просто невозможно. Многие местные оппозиционные лидеры откажутся от этой модели, вплоть до самостоятельного баллотирования по мажоритарным округам. И, скорее всего, во многих городах и регионах мы все-таки увидим конкуренцию различных оппозиционных сил и по партийным спискам, и по мажоритарным округам», - полагает В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ заметил, что объединение оппозиции – это вечная тема в украинской политике. «Никакой объединенной оппозиции не получится - это ясно, как божий день. Ю.ТИМОШЕНКО будет идти то ли партией «Батькивщина», то ли какой-то другой. Но это не имеет значения - она будет идти все равно как Ю.ТИМОШЕНКО. Как бы кто ни говорил – есть бренд, и он еще не умер, еще живой. Ю.ТИМОШЕНКО пока еще сохраняет позицию номер два, в этом я не сомневаюсь», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ. По его мнению, проблема оппозиционных сил и лично Ю.ТИМОШЕНКО в том, что у них отсутствует какая-либо внятная позиция. «Оппозиция сейчас не имеет позиции, она занимается неизвестно чем. А если позиция появится – то у Ю.ТИМОШЕНКО нет конкурентов на этом поле», - заметил политолог.

Эксперт полагает, что хороший оппозиционный проект мог бы получиться у лидера «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО. «С.ТИГИПКО надо либо немедленно уходить из власти и закреплять за собой нишу, либо он исчезнет», - сказал он.

Между тем директор GMT Group Анатолий ЛУЦЕНКО считает, что украинским политикам пора переходить от именных блоков к идеологическим политическим проектам. «Думаю, это оздоровит партийную систему и создаст основу для ее развития на достаточно долгую временную перспективу. Потому что именные блоки, с точки зрения истории, вообще однодневки», - сказал он.

Касательно объединения политических сил на местных выборах, политолог отметил: «Есть пример Партии регионов, когда все вступают в партию и выходят на момент выборов из своих партий. Я думаю, что будет избран сценарий, наверное, прохождения под наиболее раскрученным партийным брендом, а не персональным. Но мне кажется, что на сегодняшний момент оппозиция никаких тенденций к объединению не демонстрирует, и проблемы объединения перед ней на местных выборах стоять не будут».

Директор Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ отметил, что разговоры о том, что нужно объединять усилия на местных выборах, в оппозиционной среде ходят. «Либо они все пойдут самостоятельно, либо все-таки будут инициативы по созданию каких-то совместных политических партий. Насколько мне известно, идут такие процессы во фракции «Наша Украина», там идет дискуссия по поводу создания единой партии, единого проекта. На объединяющую роль претендует и Арсений ЯЦЕНЮК – но не всем это нравится», - сказал И.ЖДАНОВ. Поэтому он прогнозирует, что объединение оппозиционных сил будет сложным процессом, поскольку всем нужно будет поступаться какими-то амбициями и договариваться и по поводу списков, и по поводу того, кто будет руководителем.

По его словам, все это усложняется тем, что, кроме центральных киевских лидеров, есть лидеры на местах. «Если не договорятся – будут идти самостоятельно, это понятно, к чему приведет: к дроблению электората, к взаимным обвинениям на выборах, что будет стимулировать власть, заинтересованную в раздробленности оппозиционных сил и, как следствие, - к потере рейтинга, растаскиванию электората и к риску того, что многие оппозиционные политики могут оказаться за бортом Верховной Рады», - считает политолог.

Относительно способов консолидации оппозиции при условии отсутствия блоков в избирательных списках, политолог отметил: «Блоков, скорее всего, не будет, но будет мажоритарка. Можно будет согласовывать, например, оппозиционеров по мажоритарным округам, чтобы не было там конкуренции, создавать какие-то неформальные объединения, которые будут поддерживать этих кандидатов».