Добкин спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила ДОБКИНА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в облгосадминистрации, авария произошла вчера, 20 июня, в Змиевском районе, М.ДОБКИН лично находился за рулем.

В пресс-службе областной милиции подтвердили информацию, отметив, что «пострадавших нет, водители не предъявили претензий друг другу».

М.ДОБКИН в комментарии Интернет-изданию «Городской дозор» сказал, что «действительно произошло ДТП с моим участием. Я считаю, что одним из виновников был я».

«Я выезжал со второстепенной дороги, и, к сожалению, не заметил машину, которая двигалась по трассе, не придерживаясь скоростного режима», - сообщил М.ДОБКИН. В результате, по словам губернатора, автомобиль, шедший по трассе, врезался в его машину и улетел на третью машину, которая стояла неподалеку. “Могла пострадать девушка, которая находилась в этой третьей машине. Я, естественно, вызвал сотрудников ГАИ, скорую помощь, чтобы убедиться, не нужна ли кому-нибудь медицинская помощь», - сообщил губернатор.

Он также отметил, что, учитывая скорость, с которой двигался автомобиль, который столкнулся с его внедорожником, последствия могли быть намного плачевнее. На данный момент инцидент можно считать исчерпанным, отметил М.ДОБКИН.