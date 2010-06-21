Жвания просит оставить теорию заговоров, он нардепов не покупает

Народный депутат от НУ-НС, член коалиции Давид ЖВАНИЯ опровергает все заявления, что он причастен к перекупке депутатов от оппозиции с целью их вхождения в коалицию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Д.ЖВАНИИ на соответствующие обвинения лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Если многолетний соратник уходит, значит, нужно делать выводы о себе и своем поведении, а не устраивать публичную истерику с элементами «самобичевания» и теории заговоров. Кто не имеет смелости признать свои ошибки – тот не будет развиваться как политик и как человек», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в заявлении подчеркивается, что вряд ли избиратели Ю.ЛУЦЕНКО давали ему мандат на слияние с Блоком Юлии Тимошенко, потому что иначе они бы просто голосовали за БЮТ. «Для каждого есть выбор: или оставаться пятым колесом к оппозиционной телеге, которая никуда не едет, ведь каждый «кормчий» тянет в свою сторону, или предпринимать смелый, хотя и трудный шаг вперед и начинать наконец работать на реформы, на объединение страны», – говорится в заявлении.

В пресс-службе Д.ЖВАНИИ отметили, что если Ю.ЛУЦЕНКО будет и в дальнейшем безосновательно обвинять “всех и вся в смертных грехах, ему рано или поздно придется отвечать за свои слова в суде и публично извиняться за ложь».

Как сообщал УНИАН, в интервью газете “Коммерсант” лидер “Народной самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что депутатам от оппозиции за вхождение в коалицию предлагают деньги. “...Тупо предлагают взять полтора миллиона долларов, пока дают, и еще 25 тысяч долларов получать ежемесячно. Вершина цинизма в том, что эти торги ведутся в кабинете председателя Аппарата Верховной рады, в присутствии главы якобы оппозиционной фракции НУ-НС, бизнес-партнер которой Давид ЖВАНИЯ, покупает людей, предлагая сразу открыть чемодан. Эти чемоданы выстроены прямо под стенкой», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.