Коммунисты назвали лишь два условия, при которых они уйдут из коалиции

Коммунисты выступают за проведение местных выборов по пропорциональной системе, но могут пойти на компромисс и согласиться на смешанную.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат от КПУ Александр ГОЛУБ.

Он считает, что пропорциональная система «в данной конкретной ситуации является самой справедливой».

«Мы живем в коррупционном обществе, где создана государственная система фальсификации выборов. И в такой системе приблизить власть к народу при помощи мажоритарных выборов невозможно», - отметил А.ГОЛУБ.

Он добавил, что в зарегистрированном в парламенте законопроекте предлагается, чтобы на местных выборах был введен денежный залог, в частности в областной совет, в размере около 7 тыс. грн. По словам депутата, в такой ситуации, при такой системе выборов «будут побеждать не люди, а деньги и админресурс».

А.ГОЛУБ отметил, что фракция КПУ «на этом этапе против отмены пропорциональной системы выборов в местные советы».

В то же время он заметил, что как компромисс КПУ может согласиться на изменения в закон о местных выборах, которыми предусмотрены выборы по смешанной системе.

Отвечая на вопрос о вероятности выхода фракции КПУ из состава коалиции, если партнеры по коалиции не поддержат их позицию оставить пропорциональную систему выборов, А.ГОЛУБ сказал: «Никакие разговоры о выходе из коалиции в партии не ведутся». Он отметил, что «этот вопрос в партии не рассматривается». А.ГОЛУБ подчеркнул, что фракция Компартии может выйти из коалиции лишь при двух условиях: «когда какая-то из сторон откажется от выполнения задач, поставленных при ее создании, а при идеальном варианте, когда все поставленные задачи будут выполнены».

«Других вариантов сегодня не существует и не обсуждаются», - подчеркнул А.ГОЛУБ.