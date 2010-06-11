МВФ сообщил, о чем договорился с Азаровым и Януковичем

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, текст которого передан агентству УНИАН.

«9 июня в Киеве состоялись встречи группы экспертов МВФ в составе господина Поула ТОМСЕНА, заместителя директора Европейского департамента МВФ, и господина Таноса АРВАНИТИСА, руководителя Миссии МВФ по Украине, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и другими высшими должностными лицами для обсуждения вопросов экономической политики, поддержку которой смог бы предоставить МВФ в контексте соглашения «стенд-бай» с Украиной.

В центре дискуссий были вопросы фискальной политики, которую необходимо проводить для достижения плановых фискальных показателей на 2010 год и стабильного обеспечения тенденции к снижению долга, а также структурных реформ, в частности тех, которые касаются финансового и энергетического сектора, необходимых для движения Украины по пути стабильности и экономического роста. Было договорено, что с 21 июня в Киеве начнет свою работу Миссия МВФ, которая продолжит обсуждение этих вопросов», - отметил М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.