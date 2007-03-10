Кличко обсудит ситуацию в Киеве с лидерами БЮТ и НСНУ

Руководитель депутатской группы в Киевсовете и советник Президента Украины Виталий КЛИЧКО намерен в ближайшее время обсудить ситуацию в столице с председателем совета партии «Народный Союз Наша Украина» Виктором БАЛОГОЙ и БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба В.КЛИЧКО.

"После заключения долгосрочного соглашения о сотрудничестве между "Нашей Украиной" и БЮТ мы должны встретиться, внести коррективы в общую работу. В частности, стоит продумать дальнейшие шаги объединения "Демократический Киев", которое создали наши политические силы (в Киевсовете)", - сказал он.

По словам В.КЛИЧКО, встреча может произойти сразу после выходных. Ее итогом станет обнародование плана скоординированных действий в Киеве всех трех политических сил.