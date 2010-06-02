Янукович хочет добиться, чтобы люди жили на 2 года дольше

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ставит перед властью задачу обеспечить среднегодовой рост ВВП не менее, чем на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам, объявляя некоторые показатели, которые должны быть достигнуты в Украине в результате реализации реформ.

«Среди индикаторов успеха реформ – повышение средней продолжительности жизни людей от 68 до 70 лет», - сказал глава государства.

При этом он также обнародовал цель: достичь средние темпы роста ВВП не менее 5% в год.

«Уже в 2014 году мы снизим инфляцию с 13 до 6%», - также выразил уверенность Президент.

Среди других планов украинской власти В.ЯНУКОВИЧ назвал улучшение места Украины в рейтингах бизнес-климатов не менее чем на 40 позиций, а в рейтинге конкурентной возможности экономик - на 10 позиций.

Президент Украины также заявил о планах сокращение прямых и непрямых форм государственной поддержки энергетики, угольной, нефтегазовой и жилищно-коммунальной отраслей не менее, чем на 60%.

Он также отметил неотложную задачу снижения энергоемкости экономики на 20%.