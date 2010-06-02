Азаров проехался по «барыгам», торгующим колбасой по 60 гривен

Правительство Украины намерено вплотную заняться системной модернизацией агропромышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что уже сегодня будет проведено широкое совещание по этой теме.

Н.АЗАРОВ отметил, что ситуация в АПК подтверждает, что все попытки реформ не дали ожидаемого результата.

«Пришло время разорвать замкнутый круг истощения, потери продуктивности земель, производительности сельскохозяйственного труда. Условно говоря, нужно все отложить в сторону и с железной последовательностью взяться за два направления. Первое – обеспечить село передовой техникой и технологиями и второе – обеспечить ценовую политику, которая бы стимулировала товаропроизводителя. Скажите, это нормально, когда молоко у крестьянина принимают за гривню, а сыр продают за семьдесят? Это нормально, когда мясо заготавливают за десять гривен, а колбасу продают по шестьдесят? Это не рынок, уважаемые коллеги, это сплошное паразитирование на работе крестьян”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что “барыги никогда не создадут тот средний класс, который является двигателем и опорой современного демократического общества”.

Премьер отметил, что АПК нуждается в системной модернизации, которую необходимо проводить параллельно с изменением структуры торговли. “Инфраструктура агропроизводства требует существенных вложений, а социальная сфера на селе в последние пять лет только умирала”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он указал на необходимость обновления сельхозтехники отечественными конкурентоспособными машинами. “Вопрос технического переоснащения, причем отечественной конкурентоспособной техникой, уже давно перезрел... Эту проблему нужно решать и на региональном, и на центральном уровнях”, - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что на сегодняшнем заседании правительство планирует утвердить порядок распределения средств госбюджета на закупку отечественной техники и оборудования для АПК на условиях финансового лизинга.

Также планируется обновить состав межведомственного экспертного совета, который будет отрабатывать вопросы государственной технической политики в АПК, включив в совет представителей центральных органов исполнительной власти, профильных научных и исследовательских учреждений.