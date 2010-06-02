Азаров проехался по «барыгам», торгующим колбасой по 60 гривен
Кабмин возьмется за АПК
Правительство Украины намерено вплотную заняться системной модернизацией агропромышленного комплекса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
Он сообщил, что уже сегодня будет проведено широкое совещание по этой теме.
Н.АЗАРОВ отметил, что ситуация в АПК подтверждает, что все попытки реформ не дали ожидаемого результата.
«Пришло время разорвать замкнутый круг истощения, потери продуктивности земель, производительности сельскохозяйственного труда. Условно говоря, нужно все отложить в сторону и с железной последовательностью взяться за два направления. Первое – обеспечить село передовой техникой и технологиями и второе – обеспечить ценовую политику, которая бы стимулировала товаропроизводителя. Скажите, это нормально, когда молоко у крестьянина принимают за гривню, а сыр продают за семьдесят? Это нормально, когда мясо заготавливают за десять гривен, а колбасу продают по шестьдесят? Это не рынок, уважаемые коллеги, это сплошное паразитирование на работе крестьян”, - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что “барыги никогда не создадут тот средний класс, который является двигателем и опорой современного демократического общества”.
Премьер отметил, что АПК нуждается в системной модернизации, которую необходимо проводить параллельно с изменением структуры торговли. “Инфраструктура агропроизводства требует существенных вложений, а социальная сфера на селе в последние пять лет только умирала”, - сказал Н.АЗАРОВ.
Он указал на необходимость обновления сельхозтехники отечественными конкурентоспособными машинами. “Вопрос технического переоснащения, причем отечественной конкурентоспособной техникой, уже давно перезрел... Эту проблему нужно решать и на региональном, и на центральном уровнях”, - сказал премьер-министр.
При этом он отметил, что на сегодняшнем заседании правительство планирует утвердить порядок распределения средств госбюджета на закупку отечественной техники и оборудования для АПК на условиях финансового лизинга.
Также планируется обновить состав межведомственного экспертного совета, который будет отрабатывать вопросы государственной технической политики в АПК, включив в совет представителей центральных органов исполнительной власти, профильных научных и исследовательских учреждений.