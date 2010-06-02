Януковича просят спасти дубовую рощу от его однопартийцев

Инициативная группа по спасению Дубовой рощи в Херсоне направила письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой повлиять на однопартийцев в Херсонском городском совете, чтобы они выделили другое место для строительства торгового центра.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член инициативной группы, глава областной организации Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ, в письме они просят Президента "повлиять на своих однопартийцев, чтобы депутаты, представители Вашей партии, прислушались к голосу общественности, к здравому смыслу и совести, спасли Дубовую рощу, вернув ей статус парка", и приняли решение на "ближайшей сессии Херсонского городского совета о передаче под строительство торгового центра "Амстор" другого удобного для горожан места".

По словам Д.БЕЛОГО, в письме сказано, что "депутаты-«регионалы» в горсовете Херсона пытаются защищать только интересы застройщика и вопреки предвыборным обещаниям хотят уничтожить парк Юбилейный, более известный в Херсоне как "Дубки" или Дубовая роща".

В обращении к В.ЯНУКОВИЧУ также подчеркивается: "Мы стараемся уйти от политики, но понимаем, что усилиями городского головы и депутатов-регионалов, в условиях, когда весь город поддерживает защитников Дубовой рощи, авторитету Партии регионов будет нанесен существенный урон".

Д.БЕЛЫЙ отметил, что письмо членов Инициативной группы подписали также защитники Дубовой рощи - члены Партии регионов. В частности, один из защитников Дубовой рощи Андрей НЕДБАЙЛО в знак протеста отправил Президенту свой билет члена Партии регионов с 2001 года.

Справка УНИАН. 4 июля 2007 года мэрия Херсона в ходе конкурса решила передать участок 5 га в районе Николаевского шоссе (около автовокзала) в аренду под торговый центр ООО "Амстор" (Донецк). 13 октября 2009 года горсовет Херсона разрешил ООО "Амстор" начать подготовку землеустроительной документации на указанный участок.

Весной этого года ряд общественных организаций города выступили против размещения торгового центра на территории, поскольку при строительстве торгового центра планируется вырубка уникальной Дубовой рощи, отделяющей два крупнейших спальных района города (Таврический и Северный) от промзоны. Рощу высадили в рамках научного эксперимента в 1949 году. Она насчитывает свыше тысячи деревьев, в т.ч. свыше 800 дубов.

18 мая, учитывая широкий общественный резонанс, губернатор Херсонской области Анатолий ГРИЦЕНКО рекомендовал областным разрешительным службам приостановить выдачу решений и согласований на размещение торгового центра сети "Амстор".