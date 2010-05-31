Грымчак говорит, что в коалицию заявление не писал и не будет
14:55, 31 мая 2010Политика
1637 0
"Это глупости"
Народный депутат от НУ-НС Юрий Грымчак опроверг информацию о своем переходе в коалицию.
Об этом он сообщил Gazeta.ua, комментируя соответствующее заявление лидера фракции Блока Литвина Игоря Шарова.
“Это глупая и неуместная шутка. В коалицию не собираюсь, не писал заявление и не буду”, - отметил Грымчак.
Он также не знает, почему появилась такая информация.
“Только полчаса тому назад мне об этом сказали. Меня даже нет в Киеве”, - прибавил нунсовец.
Как известно, сегодня во время согласительного совета прозвучало заявление Шарова о возможном переходе Грымчака в коалицию. В свою очередь спикер Владимир Литвин не смог подтвердить этого, поскольку еще не видел заявления.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter