Грымчак говорит, что в коалицию заявление не писал и не будет

Народный депутат от НУ-НС Юрий Грымчак опроверг информацию о своем переходе в коалицию.

Об этом он сообщил Gazeta.ua, комментируя соответствующее заявление лидера фракции Блока Литвина Игоря Шарова.

“Это глупая и неуместная шутка. В коалицию не собираюсь, не писал заявление и не буду”, - отметил Грымчак.

Он также не знает, почему появилась такая информация.

“Только полчаса тому назад мне об этом сказали. Меня даже нет в Киеве”, - прибавил нунсовец.

Как известно, сегодня во время согласительного совета прозвучало заявление Шарова о возможном переходе Грымчака в коалицию. В свою очередь спикер Владимир Литвин не смог подтвердить этого, поскольку еще не видел заявления.