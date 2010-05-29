Тимошенко назвала «единственную конституционную дату местных выборов»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за конституционный подход к выбору даты проведения выборов в местные органы власти.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Сумах.

"Единственная была конституционная дата проведения выборов - это 31 мая. Нет в Конституции, не прописано других дат и не прописано другого порядка, и поэтому 31 октября - это абсолютно неконституционно, это приведет к тому, что тогда каждая партия, пришедшая к власти, будет по своему усмотрению устанавливать даты выборов", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она добавила, что "в Конституции есть определенная позиция, которая позволяет сделать определенные выводы".

"Вы знаете, что в изменениях в Конституцию предусматривается, что все представительские органы - на пять лет, в том числе Президент на пять лет, Верховная Рада – на пять лет, мэр – на пять лет и местные советы – на пять лет. Если идти по логике изменений в Конституцию, то более логичной и более конституционной является дата 31 марта, когда истекает пять лет работы советов всех уровней", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым внести изменения в Конституцию, которые бы закрепили "все даты и все позиции".

Она также отметила, что в случае отсутствия возможности внесения таких изменений в Конституцию "после абсолютно легитимного срока 31 мая есть самый легитимный срок - пятилетняя работа представительских органов, то есть 31 марта".