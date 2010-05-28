В присутствии Шуфрича взорвали 500-килограммовую бомбу

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сегодня в Севастополе ознакомился с ходом работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, лично спустившись в одну из Инкерманских штолен, Н.ШУФРИЧ осмотрел проведенные горнопроходческие и поисковые работы, а также ознакомился с порядком исключения и транспортировки устаревших боеприпасов.

В присутствии главы МЧС была взорвана авиационная бомба весом 500 кг. По словам министра, первый этап уничтожения планируется завершить до конца года.

„Прежде всего будут уничтожаться боеприпасы в местах, доступных для хулиганов и любителей поживиться цветными металлами, - отметил Н.ШУФРИЧ. - Ради безопасности окружающих населенных пунктов и недопущения гибели таких „предпринимателей” и выполняется такая программа”.

По данным министра, в следующем году планируется второй этап, который предусматривает полное уничтожение всех боеприпасов. “Мы допускаем, что в Инкерманских штольнях находились около 300 тыс. единиц боеприпасов. На сегодня обнаружено и обезврежено около 70 тысяч”, - сказал Н.ШУФРИЧ.