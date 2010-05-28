Регионал: что такое Украина для наглой России? Мы никто
"Мы России никогда не говорили "до побачення"
Народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК уверен, что власть России не хочет видеть Украину сильным государством.
”Россия - это очень хитрая, дерзкая страна. Она уже не ельцинская. Это он говорил: ”Просыпаешься и думаешь: что ты сделал для Украины”. Эти уже просыпаются и думают: что украсть у Украины”, - заявил В.ЛАНДИК в интервью «Газете по-украински».
В.ЛАНДИК подчеркнул, что ему очень не понравилась последняя встреча российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА с украинскими олигархами. «Они хотели качать туркменский, казахский газ через российскую территорию, а Россия сказала им: ”До свиданья”. Мы же России никогда не говорили ”до побачення”», - возмутился он. Таким образом, заметил «регионал», Россия показала, что не хочет видеть Украину сильным государством.
В.ЛАНДИК также сознался, что ему и всей фракции Партии регионов стыдно, когда с антиукраинскими высказываниями выступают однопартийцы Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Михаил ЧЕЧЕТОВ.
Кроме того, депутат от Партии регионов сомневается во взаимовыгодном характере подписанных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Севастополе.
«Знаете, что такое Украина для наглой России? Мы никто. И вдруг - из Севастополя копняком! Но они пойдут на все, чтобы быть здесь с ржавыми ненужными мыльницами. И мы понимаем, что Россия снизила цену на газ на 100 долларов только потому, чтобы там остаться. И я не очень верю, что она нам даст обещанные 40 миллиардов», - сказал В.ЛАНДИК.