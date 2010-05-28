Регионал: что такое Украина для наглой России? Мы никто

Народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК уверен, что власть России не хочет видеть Украину сильным государством.

”Россия - это очень хитрая, дерзкая страна. Она уже не ельцинская. Это он говорил: ”Просыпаешься и думаешь: что ты сделал для Украины”. Эти уже просыпаются и думают: что украсть у Украины”, - заявил В.ЛАНДИК в интервью «Газете по-украински».

В.ЛАНДИК подчеркнул, что ему очень не понравилась последняя встреча российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА с украинскими олигархами. «Они хотели качать туркменский, казахский газ через российскую территорию, а Россия сказала им: ”До свиданья”. Мы же России никогда не говорили ”до побачення”», - возмутился он. Таким образом, заметил «регионал», Россия показала, что не хочет видеть Украину сильным государством.

В.ЛАНДИК также сознался, что ему и всей фракции Партии регионов стыдно, когда с антиукраинскими высказываниями выступают однопартийцы Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Кроме того, депутат от Партии регионов сомневается во взаимовыгодном характере подписанных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Севастополе.

«Знаете, что такое Украина для наглой России? Мы никто. И вдруг - из Севастополя копняком! Но они пойдут на все, чтобы быть здесь с ржавыми ненужными мыльницами. И мы понимаем, что Россия снизила цену на газ на 100 долларов только потому, чтобы там остаться. И я не очень верю, что она нам даст обещанные 40 миллиардов», - сказал В.ЛАНДИК.