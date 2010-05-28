У Тимошенко рассказали про «махинации» правительства Азарова

Нынешняя власть не выполняет закон о повышении социальных стандартов и обманывает своих избирателей, которые рассчитывали на повышение пенсий, зарплат и стипендий, заявляет экс-министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Мы все помним, что в ходе избирательной кампании ЯНУКОВИЧ обещал, что минимальная пенсия будет установлена в размере 1200 грн., а средняя пенсия будет 2000 грн. Однако теперь, согласно госбюджету, минимальная пенсия в 2010 году увеличится всего на 39 грн.», - подчеркнула она.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, 7,4 млн. пенсионеров получили повышение пенсий на 75 грн. 60 коп., а еще 2 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий всего на 3-4 грн.

При этом, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, 4 млн. 200 тыс. пенсионеров вообще не получат повышения пенсий, а есть примеры, когда в результате пересчета этим правительством размер пенсий вообще уменьшался.

«В результате пересчета правительства АЗАРОВА пенсионеры будут получать пенсию в тех размерах, которые были начислены еще правительством Юлии ТИМОШЕНКО», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, правительство Н.АЗАРОВА также грубо нарушает закон об оплате труда “через махинации” с тарифной сеткой и не выполняет обязательства кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА относительно повышения зарплат перед 3,5 млн. работниками бюджетной сферы.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, согласно госбюджету-2010, зарплата бюджетников на протяжении года увеличится всего на 53 грн., или на 6%, при инфляции более 13%.