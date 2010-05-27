Дело Гонгадзе используют как инструмент давления на Литвина?

Политологи не верят в готовность действующей власти завершить расследование уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и считают, что это дело используют в качестве инструмента давления на председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

Об этом эксперты заявили сайту “Політична думка”.

Сайт напоминает, что “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что арестованный по обвинению в убийстве Г.Гонгадзе бывший начальник Главного управления криминального розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ требует допросить по делу "высоких должностных лиц". "Алексей ПУКАЧ через своих адвокатов подал ходатайство по делу о допросе высоких должностных лиц, в том числе тех, которые до сих пор находятся у власти", - цитирует собеседника УП. Источник также сообщает, что это связано с намерением руководства Генпрокуратуры уже в первом полугодии 2010 года передать дело А.ПУКАЧА в суд, не установив всех подстрекателей и организаторов убийства. По данным издания, А.ПУКАЧ также просит вызвать на допрос В.ЛИТВИНА и провести очную ставку с ним.

Политологов попросили ответить на вопрос: “Означает ли это, что Генпрокуратура стремится завершить дело Гонгадзе и наказать виновных, или это дело власть использует в качестве фактора давления на политических конкурентов и оппонентов в своих интересах?”

Профессор политологии Алексей ГАРАНЬ считает, что с помощью А.ПУКАЧА власть пытается давить на В.ЛИТВИНА.

“Если говорить о деле Гонгадзе, о неожиданном аресте ПУКАЧА в прошлом году, то мы видим, что ни команда ЮЩЕНКО, ни команда ЯНУКОВИЧА не имели и не имеют желания расследовать это дело. То ПУКАЧА неожиданно арестовали накануне выборов, то он вдруг сейчас заговорил, а это все указывает, что это дело используют в качестве инструмента давления”, - считает он.

По словам А.ГАРАНЯ, при Президенте Викторе ЮЩЕНКО “этим фактором” давили на В.ЛИТВИНА, чтобы развалить коалицию большинства, которая поддерживала Юлию ТИМОШЕНКО.

“При ЯНУКОВИЧЕ это дело используют тоже в качестве инструмента давления на ЛИТВИНА, чтобы сделать его более послушным и покорным”, - считает политолог.

Он не исключил, что на В.ЛИТВИНА также оказывали давление, когда “антиконституционным образом создавалось большинство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА”, чтобы спикер к нему присоединился. По мнению эксперта, сейчас такое давление осуществляется для того, чтобы “успокоить ЛИТВИНА с его отдельной позицией относительно даты выборов в местные советы”.

“Понятно, что после того что наделал ЛИТВИН, у него шансы выиграть какие-либо выборы такие же, по-видимому, как и у Александра МОРОЗА, поэтому он бы хотел их проведения в более удобное для себя время. Я думаю, что в этом контексте и нужно рассматривать заявление ПУКАЧА как попытку надавить на ЛИТВИНА, чтобы тот стал более покорным. Говорить о желании довести до завершения дело Гонгадзе в таких условиях не приходится”, - сказал А.ГАРАНЬ.

Политический эксперт Владимир ПОЛЯКОВ также считает, что власть не заинтересована в объективном расследовании дела Г.Гонгадзе и что это дело используется только в политических целях.

“Так это делал предыдущий Президент В.ЮЩЕНКО, когда ПУКАЧА поймали и пытались давить на ЛИТВИНА, когда речь шла о выборах. Также делает и В.ЯНУКОВИЧ, когда на фоне нежелания ЛИТВИНА голосовать по желанию власти за определенную дату выборов в местные советы и за возврат к мажоритарной системе. А также речь может идти о возможности ограничения принятия так называемой судебной реформы, которая ликвидирует остатки независимости судебной системы и т.п. И здесь у ПУКАЧА вдруг возникает желание о необходимости допросить ЛИТВИНА. Заявление ПУКАЧА, которое распространено в СМИ, воспринимается как давление Банковой на ЛИТВИНА, чтобы лишить его права на собственное мнение и голос в действующей коалиции, и чтобы превратить его в послушного исполнителя решений в интересах Партии регионов”, - убежден В.ПОЛЯКОВ.

По его мнению, “если ЛИТВИН чувствует свою непричастность к делу Гонгадзе, то он не будет поддаваться этому давлению. А если вдруг мы увидим, что он, наоборот, изменил свой взгляд на дату и систему проведения выборов в местные советы, то тогда он продемонстрирует обратное”.

По убеждению политического эксперта Владимира ЦИБУЛЬКО, “ПУКАЧ стал такой “палочкой-выручалочкой” для власти”.

“Вспомним, как его использовал в своих целях В.ЮЩЕНКО, чтобы давить на ЛИТВИНА. ЯНУКОВИЧ оказался таким же ЮЩЕНКО в плане манипулирования криминальным инструментарием. ЛИТВИН заявил о своей позиции относительно выборов в местные советы, несовместимой с позицией большинства. Такую же позицию могут занять и коммунисты, которые боятся “мажоритарки” больше всего. Фактически выглядит, что ПУКАЧА используют дальше как инструмент давления на тех или других политиков”, - сказал В.ЦИБУЛЬКО.

Он также считает, что при нынешней власти расследование дела Г.Гонгадзе не будет завершено.

Политолог Сергей ТАРАН также убежден, что с помощью А.ПУКАЧА власть пытается повлиять на В.ЛИТВИНА.

“Безусловно то, что ПУКАЧ выдвинул свои требования как раз тогда, когда между ЛИТВИНЫМ и коалицией возникли недоразумения по поводу даты местных выборов, дает основания считать, что Генпрокуратура использует дело Гонгадзе как средство политического давления”, - сказал С.ТАРАН.

По его мнению, Генпрокуратура давно является “политическим органом, который время от времени осуществляет давление на оппозиционных политиков, а не только на члена своей коалиции ЛИТВИНА”.

“Пока такая ситуация будет продолжатся, до тех пор будет применяться и такая практика. Если бы прокуратура была объективной по делу Гонгадзе, то она не только бы инициировала устами ПУКАЧА допросы, но и сама бы предпринимала действия, которые бы позволяли продвигаться делу”, - считает С.ТАРАН.

Он отметил, что хронологически активность по делу Гонгадзе всегда возникала тогда, когда “обострялись политические отношения фигурантов дела...”

“Досадно, что это резонансное дело использовалось и используется в качестве средства давления. Дело Гонгадзе будет завершено тогда, когда следственные органы не будут зависимы от власти. Сейчас эти органы являются абсолютно зависимыми и управляемыми, поэтому надеяться на объективное расследование и завершение дела напрасно”, - считает С.ТАРАН.