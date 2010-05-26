Депутат Киселев предлагает изъять из закона о Голодоморе слово "геноцид"

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ предлагает изъять из ст. 1 Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” понятие "геноцид".

Соответствующий законопроект, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, зарегистрирован сегодня.

В частности, В.КИСЕЛЕВ предлагает изложить статью 1 закона в такой редакции: “Голодомор 1932-1933 годов в Украине является преступлением тоталитарного режима, трагедией украинского народа”.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "реализация положений поданного законопроекта после его принятия изменений к другим законам не требует".

Кроме того, автор убежден, что принятие его законодательной инициативы будет "способствовать повышению авторитета Украины на международном уровне".