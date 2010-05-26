Парламент Крыма переименовался, потому что «так будет правильно»

Крымские парламентарии проголосовали за внесение изменений в Конституцию автономии 1998 года, принятую на русском языке, переименовав Верховную Раду Крыма в Верховный Совет Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты также обратились к Верховной Раде Украины с просьбой внести изменения в закон о Верховной Раде Крыма, предусмотрев название парламента автономии на русском языке как «Верховный Совет Автономной республики Крым».

«Мы получили письмо, подтверждающее правильность использования в переводе слова «совет», - сказал сегодня на сессии парламента Крыма спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.